Dominic Thiem steht beim mit 1,855 Millionen Euro dotierten ATP-500-Turnier in Hamburg im Viertelfinale. Der in der Hansestadt topgesetzte Niederösterreicher holte am Mittwoch gegen den Ungarn Marton Fucsovics einen klaren Favoritensieg. Thiem siegte in dem Achtelfinal-Duell mit 7:5,6:1. In der Runde der besten acht trifft der Weltranglisten-Vierte nun am Freitag auf den Russen Andrej Rublew.

