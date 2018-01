Thiem nun doch im ÖTV-Davis-Cup-Team gegen Weißrussland

Österreichs Tennis-Davis-Cup-Team kann im Erstrunden-Länderkampf der Europa/Afrika-Zone I in St. Pölten nun doch auf Dominic Thiem setzen. Der Niederösterreicher kündigte am Dienstagabend sein Antreten gegen Weißrussland via Facebook an.

SN/APA (AFP)/GREG WOOD Thiem steht dem Davis-Cup-Team nun doch zur Verfügung