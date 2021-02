Thiem scheitert im Australian-Open-Achtelfinale: "Bin keine Maschine"

Dominic Thiem ist am Sonntag überraschend im Achtelfinale der Australian Open ausgeschieden.

Der Weltranglisten-Dritte verlor am Sonntag in Melbourne gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow mit 4:6, 4:6, 0:6 und war dabei weitgehend chancenlos. Zwei Tage nach dem Fünfsatzsieg gegen den Australier Nick Kyrgios wirkte der 27 Jahre alte Thiem angeschlagen und kraftlos. Die Partie in der Rod Laver Arena dauerte nur 2:01 Stunden, dann verwandelte Dimitrow seinen zweiten Matchball. Im vergangenen Jahr hatte Thiem in Melbourne noch im Finale gestanden. Dimitrow trifft nun im Viertelfinale auf den russischen Überraschungs-Qualifikanten Aslan Karazew.

Thiem kehrt zurück zur ATP-Tour

Der Vorjahres-Finalist Thiem hat damit im sechsten Duell mit dem Ex-ATP-Finals-Sieger zum vierten Mal verloren. "Ich bin keine Maschine, auch wenn ich gerne eine wäre", kommentierte Thiem nach dem Spiel. Für Thiem geht es nun erst wieder im März zurück auf die ATP-Tour. Der 27-jährige Niederösterreicher, dem die 1.200 ATP-Punkte für das Endspiel 2020 dank einer Corona-Sonderregelung noch bis nächstes Jahr stehen bleiben, hat nun die Turniere in Doha (ab 8.3.), Dubai (14.3.) und Miami (24.3.) eingeplant.

