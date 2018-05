Thiem-Sieg im Doppel in Rom - "Fognini sehr hartes Los"

Dominic Thiem hat sich am Dienstagabend im Doppel für seinen ersten Einzel-Auftritt beim Masters-1000-Tennisturnier in Rom eingeschlagen. Gemeinsam mit Steve Johnson (USA) besiegte der Niederösterreicher die Brüder Alexander und Mischa Zverev (GER) mit 6:7,6:3,10:7. Im Achtelfinale warten der Steirer Oliver Marach und der Kroate Mate Pavic. Im Einzel startet Thiem am Mittwoch gegen Fabio Fognini.

SN/APA (AFP)/JAVIER SORIANO Thiem muss gegen Fognini wieder seine Kräfte mobilisieren