Thiem startet in Winston-Salem gegen Rinderknech

Dominic Thiem beginnt seine Generalprobe in Winston-Salem für die am 28. August startenden US Open gegen den Franzosen Arthur Rinderknech. Das bisher einzige Duell mit dem Weltranglisten-64. hat Thiem vor wenigen Wochen im Viertelfinale von Kitzbühel in drei Sätzen gewonnen. Für den US-Open-Champion 2020 ist das Turnier in North Carolina der erste Einsatz seit seinem Einzug ins Endspiel des Generali Open.

Kitz-Finalist Thiem nun in Winston-Salem

Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner ist in Winston als Nummer 15 gesetzt und hat in Runde eins ein Freilos. Der 27-jährige Steirer trifft in der zweiten Runde auf den Sieger aus Juan Pablo Varillas (PER) gegen Alex Michelsen (USA). Topgesetzt bei dem mit 850.680 Dollar dotierten ATP-250-Event ist der Kroate Borna Coric vor Tallon Griekspor (NED). Meistert Thiem die erste Runde, trifft er auf den als Nummer 8 gesetzten Niederländer Botic van de Zandschulp.