Thiem startete mit Sieg in Südstadt-Finalserie

Dominic Thiem ist mit einem Sieg in die Finalserie der "Austrian Pro Series" gestartet. Zwei Tage nach dem Gewinn eines Einladungsturniers in Belgrad musste der Weltranglisten-Dritte im Tennis am Dienstag in der Südstadt gegen Außenseiter Alexander Erler aber über drei Sätze, ehe er als 3:6,6:2,6:2-Sieger vom Platz ging. Im zweiten Gruppenmatch gewann Dennis Novak gegen Lukas Neumayer 6:3,6:4.

Thiem tat sich beim Auftakt der Final-8 gegen den Weltranglisten-494. Erler zunächst schwer. Vor allem, weil Erler anfangs immer wieder stark am Netz agierte. Das entscheidende Break schaffte der Tiroler aber nicht zuletzt auch wegen einiger Doppelfehler Thiems. Nach dem Verlust des ersten Durchganges zog der haushohe Favorit jedoch das Tempo deutlich an. Auch leichter Regen war letztlich kein Hindernis mehr, allerdings stand Thiem 1:45 Stunden auf dem Platz. Für Thiem war es im achten Match der Pro Series der siebente Sieg. Sebastian Ofner, der ihm die bisher einzige Niederlage zugefügt hat, verlor am Dienstag in Gruppe B etwas überraschend gegen David Pichler zwei Mal im Tiebreak. Danach war noch das Match von Jürgen Melzer gegen Lenny Hampel angesetzt. Thiem trifft am Mittwoch um 16.00 Uhr auf Youngster Lukas Neumayer. Im Rahmen der Generali Austrian Pro Series spielen 16 Herren und 8 Damen während der internationalen Corona-Pause seit 25. Mai und bis 5. Juli um ein Gesamtpreisgeld von 151.750 Euro. Nach Belgrad und dem Finale der Pro Series geht es für Österreichs Tennis-Star Thiem in Nizza, Kitzbühel und Berlin mit Exhibitions bzw. Einladungsturnieren weiter. Quelle: APA