Thiem steigt am Dienstag ins Hamburg-Event ein

Dominic Thiem ist bei seinem Comeback auf der ATP-Tour in Hamburg erstmals am Dienstag im Einsatz. Der Topstar des mit 1,855 Mio. Euro dotierten ATP-500-Turniers trifft auf Pablo Cuevas aus Uruguay, gegen den er erst vor wenigen Wochen in der dritten French-Open-Runde gespielt hatte. Am Sonntag trainierte Thiem u.a. mit Deutschlands Nummer eins, Alexander Zverev.

SN/apa Schwere Hürde gleich zu Beginn