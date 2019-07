Der Weltranglistenvierte Dominic Thiem hat beim mit 1,855 Millionen Euro dotierten Tennisturnier in Hamburg sein Viertelfinale verloren. Er musste sich am Freitag als Topgesetzter des ATP-500-Bewerbs dem Russen Andrej Rublew mit 6:7(3),6:7(5) geschlagen geben. Für den Weltranglisten-78. war es der größte Erfolg seiner Karriere, noch nie hat er einen so hoch gereihten Spieler geschlagen.

SN/APA (dpa)/Daniel Bockwoldt Zweimal im Tie Break die schlechteren Nerven