Thiem verlor in Doha Auftaktmatch gegen Herbert

Dominic Thiem ist der Start ins neue Sport-Jahr missglückt. Der Niederösterreicher unterlag am Neujahrstag beim mit 1,416 Millionen Dollar dotierten ATP-Tennisturnier in Doha in der ersten Runde dem Franzosen Pierre-Hugues Herbert nach 1:26 Stunden mit 3:6, 5:7. Es war die zweite Niederlage gegen Herbert im zweiten Duell nach Rotterdam 2017.

