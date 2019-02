Thiem verpasst Buenos-Aires-Finale

Die Erfolgsserie von Dominic Thiem in Buenos Aires ist am Samstagabend gerissen. Österreichs Tennis-Star verlor bei dem mit 673.135 Dollar dotierten Sandplatz-Turnier am Samstag ein umkämpftes Halbfinale gegen den Argentinier Diego Schwartzman 6:2,4:6,6:7(5) und schneidet damit bei seinem dritten Antreten in Argentiniens Hauptstadt nach 2016 und 2018 erstmals nicht als Turniersieger ab.

SN/APA (AFP/Archiv)/ANNE-CHRISTINE Knappe Niederlage für Dominic Thiem in Argentinien