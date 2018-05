Thiem vor zweiter Paris-Hürde Tsitsipas zuversichtlich

Der gute Einstieg ins Turnier ist geschafft, jetzt geht es für Dominic Thiem am Mittwoch um den Einzug in die Runde der letzten 32 Spieler. Der bei den French Open als Nummer 7 gesetzte Niederösterreicher spielt bereits zum vierten Mal in diesem Jahr gegen den griechischen Jungstar Stefanos Tsitsipas. Das bisher letzte Duell in Barcelona hat der damals außer Form befindliche Thiem verloren.

SN/APA (AFP)/ERIC FEFERBERG Thiem ist mit seiner aktuellen Form zufrieden