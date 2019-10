Dominic Thiem hat sich beim Tennis-Turnier in Peking durch einen Sieg gegen den chinesischen Qualifikanten Zhang Zhizhen ein Viertelfinal-Duell mit Andy Murray gesichert. Der Niederösterreicher besiegte Wild-Card-Spieler Zhang am Mittwoch 6:3,6:3, der nach einer Hüftoperation um die Rückkehr zur Spitze kämpfende Murray behielt im britischen Duell mit Cameron Norrie in drei Sätzen die Oberhand.

Viertelfinale für Dominic Thiem in Peking