Thiem zum dritten Mal in Folge für ATP Finals qualifiziert

Eine spätabendliche Frohbotschaft hat am Freitag den Paris-Halbfinalisten Dominic Thiem erreicht. Der 25-jährige Niederösterreicher, der am Nachmittag mit einem Sieg über Jack Sock erstmals das Semifinale in Paris-Bercy erreichte, hat sich durch die 4:6,4:6-Niederlage von Kei Nishikori im Bercy-Viertelfinale gegen Roger Federer fix für die ATP Finals (11. bis. 18.11.) in London qualifiziert.

SN/APA (AFP)/ANNE-CHRISTINE POUJOUL Dominic Thiem lie§ nun auch Kei Nishikori hinter sich