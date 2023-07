Thomas Geierspichler wiederholte nach 17 Jahren WM-Silber-Coup

Der Salzburger Rennrollstuhl-Routinier überraschte am ersten WM-Tag in Paris mit der Silbermedaille über 1500 Meter.

17 Jahre nach seinem Silber-Coup über 1500 Meter in Assen wiederholte Thomas Geierspichler am Sonntag das Kunststück: Silber bei den Weltmeisterschaften in Paris über die Langdistanz der T52-Athleten. "Diese Medaille bedeutet mir so viel. Ich ändere seit über einem Jahr mein Training, bewege mich vom Marathonfahrer zum Sprinter -alles in Richtung Paralympics 2024 in Paris. Und jetzt hole ich eine Medaille bei den Weltmeisterschaften", sagte der überglückliche Anifer.

Vor dem 1500er-Rennen am Sonntagabend war Geierspichler nervös wie selten zuvor: "Mir war schlecht vor Nervosität. Es fühlte sich nicht nach einem erfolgreichen Tag an." Hinter dem übermächtigen Japaner Tomoki Sato entbrannte ein harter Kampf um die Medaillen. Geierspichler schildert: "Der Mexikaner Jesus Perez folgte ihm und dahinter lauerte der Thailänder Pichaya Kurattansiri. Ich wusste, den Zug muss ich erwischen. Nach 200 Metern war ich schon voll am Anschlag, aber ich konnte mit in seinem Windschatten. Der Mexikaner hielt sich vorne, doch 300 Meter vor dem Ziel überholte ihn der Thailänder mit mir im Windschatten. Ich sah, dass er die zweite Spur im Zielsprint nahm und schnitt links auf die erste Spur hinein, konnte an ihm vorbeigehen und schlug ihn im Zielsprint. Mit einer Zeit von 4:03.53 lieferte ich eine Saisonbestleistung - 17 Sekunden schneller als in der Schweiz", beschreibt der zweifache Paralympicssieger.

"Ich war fassungslos im Ziel und dachte: Das gibt es ja nicht. Dass ich nach so langer Zeit wieder eine WM-Silbermedaille erleben darf, ist wunderschön. Ich bin allen Leuten so dankbar, die mich unterstützen und die an mich glauben", freute sich Geierspichler. Weiter geht das WM-Programm für ihn am Mittwoch um 18.30 Uhr mit dem 400er-Vorlauf, gefolgt vom Finale am Donnerstag um 21.45 Uhr.

Für den Gollinger Ludwig Malter gab es beim ersten WM-Start in Paris kein Erfolgserlebnis: Er belegte in der Klasse T54 über 5000 Meter in 10:50,66 Platz sechs in seinem Vorlauf. Er startet noch über 800 und 1500 Meter.