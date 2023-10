Thomas Preining holt als erster Österreicher DTM-Titel

Thomas Preining hat am Sonntag in Hockenheim schon vor dem letzte DTM-Rennen der Saison als erster Österreicher den Titel in der Serie gewonnen. Dem 25-jährigen Linzer fehlten nach seinem Start-Ziel-Sieg am Samstag nur noch zwei Punkte, um seinen verbliebenen Verfolger, den Italiener Mirko Bortolotti, endgültig abzuhängen. Preining holte sich in der Qualifikation die Pole Position und damit drei Zähler. Damit kann der Porsche-Pilot entspannt ins Rennen ab 13.30 Uhr gehen.

Thomas Preining erster DTM-Gesamtsieger aus Österreich