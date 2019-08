Ein Jahr vor Tokio: Der Olympiadritte Thomas Zajac erklärt, warum seine Partnerin am Boot den härteren Job hat, was ihn an Österreich stört und wie er mit Haien und Müll im Meer klarkommt.

In genau einem Jahr könnten Thomas Zajac und Barbara Matz in Tokio nach einer Olympiamedaille im Segeln greifen. Steuermann Zajac hat 2016 in Rio mit Vorschoterin Tanja Frank im Nacra-17 Bronze geholt, Österreichs einziges Edelmetall der beiden letzten Sommerspiele. Zwischen ...