Thompson-Herah schneller als beim 100-m-Olympiasieg

Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah hat beim Diamond-League-Meeting in Eugene (Oregon) ihre Ausnahmestellung untermauert und über 100 Meter die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit hingelegt. Die 10,54 Sekunden der Jamaikanerin am Samstag waren 0,07 Sekunden schneller als ihre Zeit in Tokio. Auf den Weltrekord der von Dopinggerüchten umrankten US-Amerikanerin Florence Griffith-Joyner von vor 33 Jahren fehlten ihr lediglich 0,05 Sekunden.

Shelly-Ann Fraser-Pryce wurde in 10,73 Sekunden wie in Japan vor der dritten Jamaikanerin Shericka Jackson (10,76 Sekunden) Zweite. Sha'Carri Richardson, die Olympia wegen ihres Canabis-Konsums und der annullierten Bestzeit bei der US-Qualifikation verpasste, war chancenlos und kam nach 11,14 Sekunden als Letzte ins Ziel.