Tischtennis-Ass Polcanova auch im EM-Doppel auf Kurs

Nach dem Gewinn der Mixed-Bronzemedaille hat Sofia Polcanova im Tischtennis-Doppel im Eilzugtempo das Achtelfinale der EM in München erreicht. Mit ihrer rumänischen Partnerin Bernadette Szöcs gewann die 27-Jährige am Dienstag gegen die Italienerinnen Nicole Arlia/Gaia Monfardini glatt mit 3:0 und unterstrich die Ambition auf eine weitere Medaille. Im Männer-Einzel schaffte es Alexander Chen als Gruppen-Zweiter in die Vorrunde.

SN/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ Polcanova mit ihrem Mixed-Partner Robert Gardos

"Wir hatten nur im ersten Satz ein paar Anpassungsschwierigkeiten, da wir beide vom Mixed-Doppel kamen", sagte Polcanova. "Wir haben auf der World Tour bewiesen, dass wir stark spielen können und wollen zumindest eine Medaille." Das Duo trifft im Achtelfinale am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) auf Natalia Partyka/Natalia Bajor aus Polen. Wesentlich mehr Mühe als die als Nummer drei gesetzte Paarung Polcanova/Szöcs hatte Karoline Mischek mit ihrer britischen Partnerin Ho Tin-Tin. Gegen Ivana Malobabic/Solomija Bratejko (SRB/UKR) lagen die beiden bereits 1:2 in Sätzen zurück, gewannen aber noch 3:2. Das Aus kam für Amelie Solja und die Tschechin Marketa Sevcikova gegen die Schwedinnen Rebecca Muskantor/Filippa Bergand, die sich mit 3:1 durchsetzten. Chen überstand nach einem 3:2-Erfolg gegen den Montenegriner Filip Radovic als Zweiter die Gruppenphase. Endstation war dort für David Serdaroglu, der zwar Fatih Karabaxhak aus dem Kosovo mit 3:0 besiegte, aber als Gruppendritter ausschied.