Tischtennis-Mixed Gardos/Polcanova bei European Games out

Das österreichische Mixed-Doppel Robert Gardos/Sofia Polcanova ist am Samstag bei den European Games in Polen im Tischtennis-Viertelfinale ausgeschieden und hat damit den angestrebten Olympia-Quotenplatz vorerst verpasst. Nach einem am Vortag eingefahrenen Auftaktsieg unterlagen die beiden den topgesetzten Rumänen Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu 1:3 (12,-7,-3,-4). Im Einzel waren da vor Gardos und Polcanova wie auch ihr Landsmann Daniel Habesohn ins Achtelfinale eingezogen.

Viertelfinal-Out von Sofia Polcanova (l.) und Robert Gardos/Archivbild

Gardos/Polcanova drehten wie bei der EM 2022 den ersten Satz nach Rückstand zur Führung, unterlagen dann aber ebenso wie in München noch klar. Szocs ist Polcanovas Europameister-Doppelpartnerin, Frauen- und Männer-Doppel werden in Krakau aber nicht ausgetragen. Dafür aber eben das Einzel, und da siegten bei ihrem jeweiligen Einstieg in die Konkurrenz die als Nummer zwei gesetzte Europameisterin Polcanova mit einem 4:0 (5,5,6,7) gegen die Griechin Aiaterini Toliou und Gardos (Nr. 14) mit einem 4:1 (-8,12,6,9,9) gegen den Finnen Benedek Olah sicher. Habesohn schaffte gegen den Briten Liam Pitchford (9) mit einem 4:3 (-6,8,-6,-10,8,5,5) einen Außenseitersieg. Im Entscheidungssatz dominierte der Wiener ab dem Stand von 5:5. "Ich habe nach dem vierten Satz meine Taktik geändert, konnte sein Spiel ab da besser lesen und darauf mein Spiel aufbauen", sagte Habesohn. Am Freitag hatte er gegen den Griechen Ioannis Sgouropoulus 4:1 gewonnen. Habesohns nächster Gegner stand vorerst noch nicht fest, Gardos trifft am Sonntag auf den Slowenen Darko Jorgic (4) und Polcanova auf die Französin Yuan Jia Nan. Der Team-Bewerb - für Österreich nur bei den Frauen u.a. mit der am Freitag in der zweiten Einzel-Runde ausgeschiedenen Karoline Mischek - beginnt am Mittwoch. Achtelfinalgegnerinnen der Österreicherinnen ist die Auswahl des Veranstalterlandes Polen.