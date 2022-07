Tischtennis-Talent tritt bei Jugend EM in Belgrad an

Berufung folgte nach außergewöhnlichen Saison-Leistungen - Fünfte EM-Teilnehmerin des UTTC

Die erst 12-jährige Julia Dür nimmt noch bis Mitte des Monats an den Jugend-Europameisterschaften im Tischtennis teil. Bei dem Bewerb in Belgrad vertritt sie Österreich in der U15 (Schülerinnen) in der Mannschaft und in den Individualbewerben. Julia Dür ist mit ihrer Partnerin Elena Fuchs zweifache Staatsmeisterin im Mädchen Doppel bei den U15 und U17 sowie mit ihrer Vereinskollegin Sophia Pichler zweifache Gewinnerin des Bundesländerbewerbes in den Alterskategorien U13 und U15. Erst im Mai kürte sie sich zur dreifachen Salzburger Landesmeisterin ...