Titel-Debütanten Litzlhammer und Mittenbühler jubeln in Nußdorf

Erstmals Titelehren gab es für die Sieger bei der Landesmeisterschaft im Halbmarathon im Rahmen des Oichtentallaufs in Nußdorf.

Stefan Litzlhammer (Lauftreff Nußdorf) in 1:14:32 Stunden und Birgit Mittenbühler bei ihrem Debüt für den LAC Salzburg in 1:27:15 sind die Meister. Außerhalb der Landesmeisterwertung war Thomas Angerer (TriTeam Hallein) in 1:12:49 der Schnellste.

Auf den Plätzen landeten Michael Seyss-Inquart (ASV Salzburg/1:15:30) und Florian Rausch (LT Nußdorf/1:16:13) bzw. Maria Reich (Trumer Tri Team/1:31:!2) und Claudia Kaiser (ASV/1:35:51). Oliver Janny (Tri Sports Rif/35:55) sowie Katharina Loidl (39:48) waren die Schnellsten im 10-Kilometer-Bewerb.

Insgesamt waren am Sonntag trotz schlechtem Wetter 950 Aktive am Start.