Titelfavorit Bayern startet gegen Herausforderer Hoffenheim

Titelverteidiger und Topfavorit Bayern München bekommt es am Freitag (20.30 Uhr) zur Saison-Eröffnung der deutschen Fußball-Liga zu Hause mit Herausforderer Hoffenheim zu tun. Julian Nagelsmann peilt in seiner letzten Saison beim Dritten der Vorsaison die Sensation an. "Ich habe nicht gesagt, dass wir Meister werden, aber wir wollen es probieren", erklärte der 31-Jährige zwei Tage vor dem Auftakt.

SN/APA (dpa)/Christian Charisius Niko Kovac führt den FC Bayern als neuer Trainer in die Saison