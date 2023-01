Titelverteidiger Dänemark erwartet seinen WM-Finalgegner

Dänemarks Handballer sind nur noch einen Schritt vom dritten WM-Titel in Serie entfernt. Der Gewinner von 2019 und 2021 zog am Freitag durch ein 26:23 (15:10) gegen den EM-Zweiten Spanien in das Endspiel am Sonntag (20.30 Uhr) in Stockholm ein. Der Gegner wurde am Abend im zweiten Halbfinale zwischen Europameister Schweden und Olympiasieger Frankreich ermittelt.

SN/APA/AFP/JANEK SKARZYNSKI Die Dänen waren von Spanien nicht zu stoppen

Die Dänen verschafften sich in Danzig mit einem 4:0-Lauf in den Schlussminuten der ersten Hälfte ein scheinbar beruhigendes Polster zur Pause. Bis 20 Minuten vor dem Ende hatte eine Fünf-Tore-Führung Bestand. Doch dann gelang den Skandinaviern fast neun Minuten lang kein Tor. Die Spanier - 2018 und 2020 jeweils Europameister - nutzten die Schwächephase und kamen bis auf ein Tor heran. In der Schlussphase straffte sich der WM-Titelverteidiger jedoch wieder und traf viermal nacheinander - die Vorentscheidung.