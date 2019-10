Titelverteidiger Neuseeland folgte England ins WM-Halbfinale

Titelverteidiger Neuseeland und England haben als erste Mannschaften das Halbfinale der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan erreicht und treffen dort am kommenden Samstag aufeinander. Auf dem Weg zum angestrebten Titel-Hattrick gewann Neuseeland am Samstag in Tokio 46:14 (22:0) gegen Irland. Zuvor siegte Ex-Weltmeister England in Oita 40:16 (17:9) gegen den zweimaligen Titelträger Australien.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS England mit letztlich klarem Sieg gegen Australien