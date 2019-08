Titelverteidigerin Osaka bei US Open mit Mühe weiter

Titelverteidigerin und Nummer 1 Naomi Osaka hat am Dienstag nur mit viel Mühe die erste Runde der mit 57,238 Mio. Dollar dotierten US Open in New York überstanden. Die im Vorfeld des letzten Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres am Knie verletzte Japanerin besiegte die Russin Anna Blinkowa nach 2:28 Stunden mit 6:4,6:7(5),6:2.

SN/APA (AFP/GETTY)/ELSA Osaka musste über drei Sätze