Tom Dumoulin muss auf die Tour de France verzichten

Tom Dumoulin kann die Tour de France, die in gut zwei Wochen in Brüssel beginnt, nicht bestreiten. Der Niederländer laboriert noch an seiner Knieverletzung, die er sich im Giro d'Italia zugezogen hat. Am Montag hatte sich der 28-Jährige einem kleinen operativen Eingriff am linken Knie unterzogen.

SN/APA (AFP/Archiv)/ANNE-CHRISTINE Tom Dumoulin musste sich Knie-OP unterziehen