Topgesetzte Görges unterlag Petkovic in Linz

Die topgesetzte Julia Görges ist am Mittwochabend beim Linzer WTA-Tennisturnier "Upper Austria Ladies" im deutschen Duell mit Andrea Petkovic in der ersten Runde mit 6:1,5:7,4:6 ausgeschieden. Die favorisierte Top-Ten-Spielerin hatte bereits 6:1,4:1 geführt und vergab einen Matchball. Petkovic trifft am Donnerstag im Achtelfinale mit Tatjana Maria auf eine weitere Landsfrau.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Görges vergab Matchball und verlor noch