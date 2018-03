Toronto bezwang Houston im NBA-Gipfeltreffen

Das Gipfeltreffen in der NBA in der Nacht auf Samstag (MEZ) ist an die Toronto Raptors gegangen. Die Kanadier bezwangen die Houston Rockets 108:105. Sie landeten damit den siebenten Erfolg hintereinander und beendeten gleichzeitig die eindrucksvolle Serie der Texaner von zuletzt 17 Siegen.

SN/APA (AFP/Getty)/STREETER LECKA DeMar DeRozan führte sein Team zum Sieg