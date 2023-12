Toronto unterlag Charlotte in NBA mit 116:119

Der Negativlauf der Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) hat am Freitag (Ortszeit) angehalten. Ein 116:119 bei den Charlotte Hornets bedeutete die dritte Niederlage hintereinander und die bereits 13. im 22. Saisonspiel für die Kanadier. Jakob Pöltl verbuchte je acht Punkte und Rebounds sowie einen Assist. Der 28-jährige Center aus Wien war 26:16 Minuten im Einsatz.

Die Raptors mussten früh einem hohen Rückstand nachlaufen, lagen sie doch Mitte des zweiten Viertels 33:53 zurück. Vor dem Schlussabschnitt betrug das Minus 13 Zähler (77:90), ehe Toronto dank einer Aufholjagd mit 97:96 erstmals seit dem 4:2 wieder die Führung an sich riss und sogar auf 101:96 ausbaute. Am Ende stand dennoch die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Partien.

Charlotte wusste mit vier Spielern zu überzeugen, die 20 oder mehr Punkte erzielten. Erfolgreichster Scorer war Gordon Hayward (24). Zudem verwandelten die Hornets 13 von 25 Distanzwürfen. Für die Kanadier, die am Montag bei den New York Knicks gastieren, war ein Triple-Double aus 31 Zählern und je zehn Rebounds sowie Assists von Scottie Barnes zu wenig.

Eine weitere Enttäuschung erlebten die Denver Nuggets. Der Titelverteidiger unterlag den aufstrebenden Houston Rockets 106:114. NBA-Leader Minnesota Timberwolves feierte mit einem 127:103 bei den Memphis Grizzlies den sechsten Sieg hintereinander. Zum 16. Mal in Serie muste Pöltls Ex-Club San Antonio Spurs als Verlierer vom Parkett. Mit dem 112:121 gegen die Chicago Bulls trotz 21 Punkten und 20 Rebounds von "Wunderkind" Victor Wembanyama haben die Texaner einen Vereins-Negativrekord eingestellt.

NBA-Ergebnis vom Freitag: Charlotte Hornets - Toronto Raptors (8 Punkte, 8 Rebounds in 26:16 Minuten von Jakob Pöltl) 119:116.