Toronto führt im NBA-Finale gegen Golden State 2:1

Die Toronto Raptors führen nach einem verdienten 123:109-(60:52)-Erfolg am Mittwochabend (Ortszeit) beim stark ersatzgeschwächten Titelverteidiger Golden State Warriors mit 2:1 im Finale der National Basketball Association (NBA). Das vierte Match der "best of seven"-Serie findet in der Nacht auf Samstag (3.00 MESZ/live DAZN) erneut in Oakland statt.

SN/APA (AFP/Getty Images)/EZRA SHAW Toronto Raptors wurden ihrer Favoritenrolle gerecht