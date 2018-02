Toronto gewann NBA-Spitzenspiel gegen Boston

Das Spitzenspiel der Eastern Conference in der National Basketball Association (NBA) ist in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) klar an die Toronto Raptors gegangen. Die zweitplatzierten Kanadier setzten sich vor eigenem Publikum gegen Leader Boston Celtics 111:91 durch. Mit einer 37:16-Bilanz liegen sie nur mehr zwei Siege hinter dem Rekordmeister. Jakob Pöltl verbuchte im Schlagerspiel vier Punkte.

SN/APA (GETTY)/MATTHEW STOCKMAN Lowry sorgte für 23 Punkte