Toronto mühte sich zu 106:90 gegen Atlanta

Erst im Schlussviertel haben die Toronto Raptors in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) den fünften Sieg in Serie in der National Basketball Association (NBA) fixiert. Der Leader der Eastern Conference mühte sich zu einem 106:90 gegen Nachzügler Atlanta Hawks. Der Wiener Jakob Pöltl war bester Rebounder der Kanadier.

