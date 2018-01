Toronto nach 27. Saisonsieg drittbestes NBA-Team

Die Toronto Raptors sind in der National Basketball Association (NBA) vorerst nicht zu stoppen. Mit einem 129:110 bei den Milwaukee Bucks feierten die Kanadier in der Nacht auf Samstag (MEZ) den bereits 27. Saisonsieg. Sie sind damit das aktuell drittbeste Team der Liga. Jakob Pöltl musste sich diesmal mit zwei Punkten und drei Rebounds begnügen.

Beim zweiten Aufeinandertreffen mit den Bucks binnen vier Tagen waren Serge Ibaka (21), DeMar DeRozan und Jonas Valanciunas (je 20) die erfolgreichsten Scorer. Die Raptors entschieden die Partie mit einem 43:19 im dritten Abschnitt. Pöltl beging binnen kurzer Zeit fünf Fouls, kam nur auf 8:30 Minuten Spielzeit und schrieb in diesen zwei Punkten sowie drei Rebounds an. "Super Sieg bei den Milwaukee Bucks, überragendes 3. Viertel!", schrieb der 22-jährige Wiener auf Facebook.

Bessere Bilanzen als Toronto (27:10) weisen derzeit nur Titelverteidiger Golden State Warriors (31:8) und die Boston Celtics (32:10) auf. Die Houston Rockets liegen gleichauf mit den Kanadiern, die in der Nacht auf Dienstag bei den Brooklyn Nets gastieren.

Boston untermauerte die Führung in der Eastern Conference mit einem 91:84 gegen die Minnesota Timberwolves und feierte den fünften Sieg in Serie. Der Rekordmeister gastiert am kommenden Donnerstag in London und bestreitet ein reguläres Saisonspiel gegen die Philadelphia 76ers.

