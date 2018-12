Toronto Raptors besiegten in NBA Chicago Bulls

Kawhi Leonard hat die Toronto Raptors am Sonntag in der National Basketball Association (NBA) zu einem 95:89-Heimsieg über die Chicago Bulls geführt. In einer umkämpften Partie, in der sich die Kanadier mit einem 6:0-Lauf zu Beginn des Schlussviertels erstmals größer absetzen konnten, war Leonard mit 27 Punkten und neun Rebounds der herausragende Spieler auf dem Parkett.

SN/APA (AFP/Getty)/MATTHEW STOCKMAN Leonard verhalft den Toronto Raptors zum Heimsieg