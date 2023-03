Toronto unterlag 111:118 bei NBA-Leader Milwaukee

Nach zuletzt drei Siegen in Folge in der National Basketball Association (NBA) hat es für die Toronto Raptors wieder eine Niederlage gesetzt. Die Kanadier mit Jakob Pöltl verloren am Sonntag (Ortszeit) bei Leader Milwaukee Bucks nach spannendem Spielverlauf 111:118. Der Center aus Wien bilanzierte mit 20 Punkten, sechs Rebounds und zwei Blocks. Er war 31:07 Minuten im Einsatz.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/C Niederlage für Jakob Pöltl und Kollegen in Milwaukee

Toronto muste sich beim aktuell besten Team der Liga erst im Schlussviertel geschlagen geben. Nach drei Abschnitten noch 95:89 voran, gingen die letzten zwölf Minuten mit 16:29 verloren. Pöltl erzielte in dieser Phase die Hälfte der Punkte seines Teams. Bei den Bucks war freilich Center Brook Lopez nicht zu stoppen, der allein im vierten Viertel 17 seiner insgesamt 26 Zähler verbuchte. Superstar Giannis Antetokounmpo beendete die Partie mit einem Triple-Double aus 22 Punkten, 13 Rebounds und zehn Assists. Die Raptors wurden von Fred VanVleet mit 23 und O.G. Anunoby mit 22 Zählern angeführt. Auf die heimstarken Kanadier warten nun vier Spiele hintereinander in der eigenen Arena. Los geht es am Mittwoch gegen die Indiana Pacers, die es im Kampf um einen Platz im Play-in-Turnier auf Distanz zu halten gilt. Die Denver Nuggets besiegten die Brooklyn Nets auswärts mit 108:102, wobei Nikola Jokic mit 22 Punkten, 17 Rebounds und zehn Assists zum 28. Mal in dieser Saison dreifach zweistellig anschrieb. Austin Reaves führte die Los Angeles Lakers mit einer Karrierebestleistung von 35 Zählern zu einem 111:105 gegen Orlando Magic. Die Phoenix Suns verloren trotz 46 Punkten von Devin Booker 120:124 bei Oklahoma City Thunder. Shai Gilgeous-Alexander markierte 40 Zähler für die Gastgeber. NBA-Ergebnis vom Sonntag (Ortszeit): Milwaukee Bucks - Toronto Raptors (20 Punkte, 6 Rebounds in 31:07 Minuten von Jakob Pöltl) 118:111.