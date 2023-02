Toronto verlor beim Comeback von Jakob Pöltl gegen Utah

Erstmals wieder mit Jakob Pöltl in ihren Reihen haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) 116:122 gegen Utah Jazz verloren. Der 27-jährige Center aus Wien gab nur einen Tag nach der Rückkehr zu den Kanadiern mit sechs Punkten, vier Rebounds und zwei Assists sein Comeback. Er kam als Wechselspieler 16:41 Minuten zum Einsatz.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/E Niederlage für Jakob Pöltl beim Comeback in Toronto

Pöltl, der nun die Nummer 19 trägt, sorgte im ersten Viertel für eine zwischenzeitliche 31:20-Führung seines ehemaligen und seit Donnerstag auch wieder neuen Clubs. In der Folge schienen die Raptors auf dem Weg zu einem Heimsieg, ehe die Partie im Schlussviertel komplett kippte. Utah gewann die letzten zwölf Minuten mit 39:20 und somit auch noch die Partie. Lauri Markkanen und Walker Kessler erzielten je 23 Punkte für die Gäste. Toronto wurde vom ins All-Star Game nachnominierten Pascal Siakam mit 35 Zählern angeführt. Am Sonntag empfangen die Kanadier die Detroit Pistons unter Ex-Coach Dwane Casey. Die elfte Niederlage in Folge hat es für die San Antonio Spurs gesetzt. Pöltls früherer Club verlor in Detroit nach zwei Verlängerungen mit 131:138. Jayson Tatum führte NBA-Leader Boston Celtics mit 41 Punkten zu einem 127:116 gegen die Charlotte Hornets und damit zum 40. Saisonsieg. Verfolger Milwaukee Bucks gewann 119:106 bei den LA Clippers. Giannis Antetokounmpo zeichnete für 35 Zähler des aktuell zweitbesten Teams der Liga verantwortlich. Die Bucks blieben zum zehnten Mal hintereinander erfolgreich. NBA-Ergebnis vom Freitag (Ortszeit): Toronto Raptors (6 Punkte, 4 Rebounds in 16:41 Minuten von Jakob Pöltl) 116:122.