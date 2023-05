Totaler China-Triumph bei Tischtennis-WM in Durban

Alle fünf Titel bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Durban sind an China gegangen. In Einzel-Finale der Männer setzte sich Titelverteidiger Fan Zhendong gegen Landsmann Wang Chuqin ebenso 4:2 durch wie bei den Frauen die topgesetzte Sun Yingsha gegen Landsfrau Chen Meng. Fan/Wang hatten am Samstag gemeinsam den Doppel-Titel der Männer geholt, Chen mit Wang Yidi jenen bei den Frauen. Im Mixed blieben Wang Chuqin/Sun Yingsha siegreich.

China gegen China - Ein gewohntes Bild in den WM-Einzel-Endspielen

Das beste österreichische Abschneiden erreichte Sofia Polcanova mit dem Doppel-Viertelfinale bzw. Rang fünf an der Seite der Rumänin Bernadette Szöcs - und das exakt 20 Jahre nach dem Erreichen von WM-Gold in Paris durch Werner Schlager. Der Niederösterreicher ist weiterhin der bisher letzte, nicht aus China kommende Einzel-Weltmeister.