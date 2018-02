Tottenham nach 6:1 gegen Rochdale im FA-Cup-Viertelfinale

Dank eines lupenreinen Hattricks von Fernando Llorente ist Tottenham Hotspur ins Viertelfinale des englischen Fußball-FA-Cups eingezogen. Der Spanier traf im Wiederholungsspiel gegen den Drittligisten Rochdale in der zweiten Spielhälfte innerhalb einer Viertelstunde dreimal für die "Spurs". Nach einem 1:1 zur Pause ließ Llorente mit Toren in der 47., 53. und 59. Minute keine Zweifel am Sieger.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Llorente fühlte sich im Schnee offenbar wohl