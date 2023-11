Tottenham unterliegt auch in Wolverhampton

Tottenham hat in der englischen Fußball-Liga nach dem 1:4 gegen Chelsea auch auswärts gegen Wolverhampton 1:2 verloren. Die zweitplatzierten Spurs kassierten am Samstag zum Auftakt der zwölften Runde nach langer Führung in der Nachspielzeit noch zwei Tore. Damit kann Manchester City am Sonntag mit einem Sieg gegen Chelsea seine Tabellenführung in der Premier League ausbauen.

BILD: SN/APA/AFP/DARREN STAPLES Sarabia trifft zum Ausgleich

Tottenham ging bereits in der dritten Minute durch Brennan Johnson in Führung. Pablo Sarabia (91.) mit einem sehenswerten Volleyschuss und Mario Lemina (97.) drehten die Partie für die Wolves aber noch. Sasa Kalajdzic kam für Wolverhampton ab der 73. Minute zum Einsatz, vor dem Ausgleich vergab der ÖFB-Teamstürmer eine große Möglichkeit.