Für die Organisatoren "eine Wiedergeburt des Sports", für Virologen unverantwortlich. Die Tour de France rollt ab Samstag durch Frankreich.

Zumindest in einem Punkt sind sich alle Beteiligten einig: In diesem Jahr werde alles anders sein als alle Jahrzehnte zuvor. Das betrifft nicht nur die Regeln, sondern bereits die Austragung an sich - denn dass die Tour de France tatsächlich ...