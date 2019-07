Tour de France: Das grausame Glück des Gregor Mühlberger

Es ging ihm gut und so ließ sich ein harter Job mit Zufriedenheit tun: Gregor Mühlberger hat seine zweite Tour de France erledigt.

Lächelt der? Das kann nicht sein. Wie könnte einer lächeln, bei diesem Knochenjob? Steil ist es. Schnell geht es dahin. Die Entscheidung naht. Etwa 3200 Kilometer sind gefahren. Tag 20. Jetzt sind's noch sechs Kilometer auf der vorletzten Etappe. Meereshöhe knapp 2000 Meter. Dünn wird die Luft. Auf dem Weg zu dieser letzten Bergankunft führt Gregor Mühlberger die Gruppe der möglichen Tour-Sieger.

Hinter ihm nur Favoriten

In seinem Windschatten hängte das Team Jumbo-Visma mit Steven Krujiswijk. Dawischen Egan Bernal und Geraint Thomas von Ineos. Mikel Landa von Moviestar und ein paar andere. Das Tempo ist hoch hinauf ins Skigebiet Val Thorens. Eine gute Minute weiter vorn fährt Vincenzo Nibali. Er wird die Etappe gewinnen, Für Mühlberger und die hinter ihm macht das nichts. Sie sehen das Ganze, die ganzen drei Wochen, den Tour-Sieg, das gelbe Trikot bei der Einfahrt nach Paris an nächsten Tag. Es geht um die Gesamtwertung, um wertvolle Podiumsplätze, um letzte Verschiebungen unter den Top-Ten. Dorthin wird Mühlberger nicht kommen. Dafür ist er in den vergangenen drei Woche aber auch nicht durch Frankreich gefahren. Er machte über ein paar Kilometer in der harten letzten Auffahrt dieser Tour trotzdem das Tempo. Er spuckt einmal aus. Er trägt keine Brille. Man sieht ihm da vorn als Tempomacher für die Favoriten genau ins Gesicht. Und es ist schwer zu sagen, ob er nur tief Luft holt, mit offenen Mund schon auf die Zunge beißt oder ob da doch manchmal ein leichtes Lächeln übers Gesicht huscht, als ein Gegenmittel zur Anstrengung und als ein unbewusstes Zeichen der Freude, in diesem Moment noch einmal die Kraft zu haben, alles richtig machen zu können.





Auf eigene Rechnung, vielleicht

Zwölfter wird er auf der Etappe und schiebt sich im Gesamtklassement auf den 25, Platz. Im vergangenen Jahr bei der Tour Premiere war er 76. Einer von Siegen besessenen und von Feinheiten des Radsport eher unberührten Meute sagt das wenig. Im Profiradsport sagt es: Mühlberger gehörte spätestens mit der heurigen Tour de France zu den Besten. Das er auch noch ein eloquenter, analytischer. dem Realismus zugeneigter Gesprächspartner ist, macht es einfach, ihn und seine Arbeit gut zu verstehen.



"Top-Ten Plätze von Emmanuel Buchmann oder Patrick Konrad und das grüne Trikot für Peter Sagan", sagte er. Das sind seine Teamkollegen bei Bora-hansgrohe. Über sich sagte er in diesem langen Gespräch vor den Beginn der Tour de France in Bezug auf solche Erfolge nichts. Jedenfalls sagt er nichts von sich, wenn es um die Gesamtwertung ging oder um eine der Spezialwertungen. Seine Erfolge passieren im Hintergrund, weil sie den Erfolg des Teams befördern. Sie passieren in jenem Dunkel, das von den grellen Scheinwerfern in der Schlacht um Aufmerksamkeit nicht beleuchtet wird, obwohl dort in diesem Dunkel jene Maschinen rotieren, die alles am Laufen halten.

Das Team bestimmt die Frequenz

Es ist Mühlbergers zweite Tour de France. Und es ist vor allem sein Job, sich für die anderen ins Zeug zu legen, in einem eingespielten Team den Tritt zu halten oder auch die Frequenz zu erhöhen. Und jetzt, hinauf nach Val Thornes, geht es in diesem Teamspiel um Emmanuel Buchmann. Der Job für Peter Sagen ist seit Tagen beendet. Der Slowake hat eine Etappe und das Grüne Trikot des besten Sprinters schon gewonnen. Jetzt zählt Buchmann. Ein paar Sekunden fehlen dem auf den dritten Platz in der Gesamtwertung. Und nur ein paar Sekunden hat er Vorsprung auf den fünften Platz. Ein paar Sekunden nach 3200 Kilometer. Es muss Tempo gemacht werden, um sich womöglich noch nach vorn unter die besten Drei zu arbeiten und sich nach hinten abzusichern. Also macht Mühlberger das Tempo für Buchmann, sonst ist keiner mehr da aus dem Bora-Team.

Flaschen holen, Windschatten spenden

"Ich werde Flaschen holen", sagte Mühlberger vor der Tour. "Ich muss die Kollegen aus Schwierigkeiten heraushalten", sagt er. Er muss sie schützen und antreiben, ihnen den Wind nehmen, bis zum Anschlag und weit die Berg hinauf, das Rennen verstehen und jeden Tag, ja manchmal jede Stunde sich einer neuen Taktik unterordnen. Und wenn der Job erledigt ist, schert er aus und schaut, dass er ins Ziel kommt. So wie zwei Kilometer vor dem Ziel nach Val Thornes. In einer Rechtskurve vor einem Tunnel in der engen Schneise, die die Fans den Fahrern Platz lassen, schert er aus. Lässt den Rest der Favoriten mit Buchmann mittendrin ziehen. Die Oberschenkel sind leer gefahren, der Job mit Bravour erledigt.

Wir hatten uns ein paar Tage vor der Tour de France zu einem ausführlichen Gespräch getroffen. Es ging freilich um die Tour. Mehr noch aber ging es um Grundsätzliches, das in der Hektik der 21 Tourtage schnell aus dem Blickfeld gerät. Da erklärte Gregor Mühlberger das Selbstverständnis seiner Arbeit, die Akribie der Vorbereitung aufetwas, "das dann doch jeden Tag unerwartet und anders kommen kann".

Opfern und davonfahren

Vor einem dreiwöchigen Etappenrennen gibt es Favoriten, jenes knappe Dutzend Fahrer unter den 196 Startern, die im Stande sind so eine Tour zu gewinnen. Weil sie auf den Berge und im Flachen gut sind. Weil sie in der Einsamkeit eines Einzelzeitfahrens nicht komplett verloren gehen, weil sie das Richtige essen und genug trinken. Vor allem aber können sie Gesamtsieger werden, weil sie Typen wie Gregor Mühlberger in ihrem Team haben. Diese Typen opfern sich auf, heißt es dann gerne. Das impliziert so etwas wie Selbstaufgabe im Dienst andere. Das ist es nicht. Es ist an den meisten Tagen "ganz einfach meine Job, für das Team, das besten herauszuholen". Grundsätzlich. Und es gibt diese seltenen anderen Tage. "Freilich hoffe ich, dass ich die Chance haben werde, einmal auf eigene Verantwortung zu fahren". Losgelöst von taktischen Teamzwängen. Das passiert an Tagen, an denen die Gesamtwertung wenig Rolle spielt. An den Tagen, von denen es dann bei Eurosport heißt, es sei " ein Tag für Ausreißer", also für die Mutigen, die sich jenseits des windschnittigen, windgeschützten Hauptfeldes in einer unerhörten Anstrengung allein hinaus wagen.

Eine Etappen gewinnen? Außerordentlich

Es gab diesen Tag für Mühlberger. Dieser Tage war der Donnerstag der zweiten Tour-Woche. Etappe 12. 209,5 Kilometer von Toulouse hinauf nach Bagneres-de-Bigorre in den Pyrenäen. Da war er recht allein. Nur Simon Yates war mit. Und Pello Bilbao. Bilbao, den hätte Mühlberger bei einer letzten Beschleunigung vor der Ziellinie im Griff haben können. Aber Yates ist einer, der auch am Berg oben noch einen kräftigen Sprint fahren kann. "Eine Etappe gewinnen", das ist für die harten Arbeiter im Peleton, wie Mühlberger einer ist, eine verlockende Idee, eine Utopie. Eine Etappe bei der Tour zu gewinnen, bedeutet, im Geschichtsbuch des Radsportes auf den ersten Seiten zu stehen. Vor allem aber bedeutet es Aufmerksamkeit auch jenseits jener Wissenden, die Mühlbergers Arbeit auch ohne einen publikumswirksamen Erfolg richtig und also all hervorragend einschätzen können.

Die Grausamkeit an der Spitze

Auf dem letzten Kilometer nach Bagneres-de-Bigorre belauern die drei sich. Von hinten droht keine Gefahr. Vorn wartet der Ruhm. Erst zwei Österreicher, Max Bulla (drei Mal im Jahr 1931) und Georg Totschnig (2005), haben Tour-Etappen gewonnen. Yates gewinnt. Bilbao wird Zweiter. In Mühlberges Gesicht nach der Zieldurchfahrt ist nicht zu erkennen, dass ein dritter Platz bei einer Tour-Etappe durchaus außerordentlich ist. Das Glück da vorn dabei zu sein, wird in diesem Moment von der Grausamkeit, es nach 209,5 Kilometern körperlicher Entäußerung um eine Radlänge dann doch nicht geschafft zu haben, zertrümmert. Für den Moment zerfällt die Welt. Aber viel Zeit, sich fallen zu lassen in das Nachdenken über eine Chance, die so leicht nicht wiederkommt, gibt es auf der Tour de France nicht.



Das Team zählt, damit es voran geht

"Es ist schon ein harter Job", sagte Mühlberger vier Wochen vorher auf der Terrasse in Salzburg, wo er seit einen knappen Jahr lebt. Und er lächelt, bevor der den Satz mit dem Blick auf die Saison vor der Tour und das Gefüge im Team noch fortsetzt: "Aber so wie es im Moment läuft, so wie wir im Team miteinanderfahren, taugt's mir schon sehr." Das macht das Ertragen aller Anstrengung leichter.

Ein letzter Kraftakt vor dem Lächeln

Es gibt ein Foto, das am vorletzten Tag der Tour 2019 im Ziel in Val Thorens gleich nach der Zieldurchfahrt entstanden ist. Da ist Emmanuel Buchmanns vierter Gesamtplatz schon sicher. Mühlbergers Arme liegen um den Hals von Buchmann, fast so als müsse er ihn stützen oder als möchte er ihn wie ein Liebender zu sich ziehen. Beiden steht die Anstrengung ins Gesicht geschrieben. Die ohnehin hageren Züge glänzen im Schweiß und sehen noch ein bisschen schmaler aus, als sie es ohnehin sind. 3200 Kilometer. Der letzte Anstieg, der letzte Kraftakt einer 21-tägigen Reihe von Kraftakten. Eine letzte Grausamkeit für den Körper. Befreiung und Glück für die Seele. Buchmann schaut auf dem Foto noch etwas ungläubig. Und Mühlberger? Der lächelt breit und erlöst.