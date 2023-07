Tour de France: Sensationsmann Felix Gall gewinnt Königsetappe

Der Osttiroler Felix Gall krönte sein sensationelles Tourdebüt am Mittwoch mit dem Sieg auf der schweren Alpenetappe nach Courchevel. Der Triumph hat historische Dimensionen.

Die 17. Etappe von St. Gervais nach Courchevel war mit 5400 Höhenmetern ganz nach dem Geschmack von Felix Gall. Der Österreicher vom Team AG2R-Citroen kletterte auf dem 28 Kilometer langen Anstieg zum Col de la Loze auf 2300 Meter hinauf allen Verfolgern aus einer 30-köpfigen Ausreißergruppe davon. Einziger verbliebener Gegner auf dem folgenden Bergabstück zum Ziel war Simon Yates, der dem Österreicher alles abverlangte. Auf bis zu 15 Sekunden rückte er ihm nahe. Doch nach 4:49 Stunden triumphierte Gall als Solosieger, am Ende mit 34 Sekunden Vorsprung vor Yates.

Bisher hatten mit Max Bulla (drei Mal 1931), Georg Totschnig (2005) und Patrick Konrad (2021) erst drei Österreicher Etappensieg bei der wichtigsten Rundfahrt der Welt gefeiert.

"Es ist unglaublich", sagte der Österreicher in einer ersten Reaktion. "Schon mein ganzes Jahr bisher ist unglaublich. Hier auf der Tour de France eine Etappe zu gewinnen, ist unfassbar. Ein Kindheitstraum ist wahrgeworden. Die Etappe war sehr schwer, aber ich habe mich gut gefühlt. Ich muss meinem Team danken. Meine einzige Angst war, dass ich auf den letzten Kilometern noch eingeholt werden könnte."

Vingegaard vor Toursieg

In der Gesamtwertung rückte der Däne Jonas Vingegaard dem Sieg erneut näher. Er verteidigte sein Gelbes Trikot mit 1:50 Minuten Rückstand auf Gall als Vierter an. Sein schärfster Verfolger Tadej Pogacar quälte sich auf den letzten Kilometern ins Ziel und verlor mehr als fünf Minuten auf Vingegaard, der nun 7:35 Minuten voran liegt. "Ich bin tot", keuchte der völlig erschöpfte Slowene in den Funk seines Teams. Felix Gall ist mit 16 Minuten Rückstand nun Gesamt-Achter. Die Tour endet am Sonntag in Paris.

Gall witterte seine Chance

"Wenn es so weitergeht, habe ich immer noch gute Chancen, in die Top Ten zu fahren. Speziell am Mittwoch, da ist die Königsetappe", witterte der 25-jährige Gall bereits am Montag seine Chance. Im Kampf um den Top-Ten-Platz als erst vierter Österreicher wollte Gall gerade hier zuschlagen. Zuvor hatte er bereits in den Pyrenäen am Col de Soudet (1540 m) eine Bergwertung gewonnen und war danach Etappendritter geworden. Danach war er ins Bergtrikot geschlüpft. Davor hatte er bereits bei der Tour de Suisse eine Etappe gewonnen und das Gelbe Trikot des Gesamtführenden getragen.

Steckbrief Felix Gall

Geboren: 27. Februar 1998

Wohnort: Nußdorf-Debant

Größe/Gewicht: 1,78 m/66 kg

Hobby: Golf

Team:

AG2R Citroen (FRA) Vertrag bis 2025

Vorherige Teams:

2017-2019 Development Team Sunweb

2020-2021 Sunweb/DSM

Profisiege und Erfolge bei Eintagesrennen:

Etappe Tour de France 2023

Etappe Tour de Suisse 2023

Zweiter Classic Alpes-Maritimes 2023

Etappen-Zweiter Tour de Suisse 2023

Etappen-Zweiter Tour of the Alps 2023

Etappen-Dritter Tour de France 2023

Gesamtwertungserfolge:

1. Istrian Spring Trophy 2019

6. Tour of the Alps 2022

8. Tour de Suisse 2023

10. Baskenland-Rundfahrt 2023

Bergwertungen:

Träger Bergtrikot Tour de France 2023 für eine Etappe

Grand-Tour-Teilnahmen:

Giro d'Italia 2022 (50. Platz)

Tour de France 2023

Juniorenweltmeister Straßenrennen 2015