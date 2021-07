Tour-Profi Patrick Konrad: "Es wird immer verrückter"

Radprofi Patrick Konrad spricht über die vielen Stürze in den ersten zwei Tourwochen, ob Favorit Tadej Pogačar noch gestoppt werden kann und den Wert des nahenden Olympiarennens.

Die ersten zwei Wochen bei der Tour de France sind vorbei: Sie standen auch heuer im Zeichen des Slowenen Tadej Pogačar, der nur auf dem Mont Ventoux kurz Schwächen gezeigt hat, bei der Königsetappe am Sonntag aber schon wieder unantastbar war. Der Österreicher Patrick Konrad, Samstag in den Pyrenäen Etappen-Zweiter, fährt ein überaus aktives Rennen und analysiert im SN-Interview die laufende Tour und die am heutigen Dienstag beginnende Finalwoche.

Zwei Dinge sind bisher augenscheinlich: die vielen Stürze und ...