Tour und Meisterschaft: Radprofi Mühlberger optimistisch vor den Highlights

Die heimische Straßen-Meisterschaft und Tour de France warten jetzt auf den Wahl-Salzburger.

Für viele der heimischen Rad-Profis wie den Wahl-Salzburger Gregor Mühlberger sind es nun die wichtigsten Wochen des Jahres: Die Rede ist von der heimischen Straßen-Meisterschaft an Sonntag in Waidhofen (das Zeitfahren steigt schon Samstag in Erpfendorf) und der Tour de France, die eine Woche später in Bilbao im Baskenland startet.

Auch für Mühlberger war die gesamte Saisonplanung auf diese Wochen hingetrimmt. "Wir haben von Anfang des Jahres den Formaufbau auf Ende Juni ausgelegt", sagt Mühlberger, der sich am ...