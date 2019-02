Toursieger Thomas startete Saison bei Valencia-Rundfahrt

Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas ist am Mittwoch mit einem 13. Platz im Einzelzeitfahren der Valencia-Rundfahrt in die Rad-Saison gestartet. Den Sieg in Orihuela (10,2 km) sicherte sich der Norweger Edvald Boasson Hagen. Innsbruck-Weltmeister Alejandro Valverde aus Spanien wurde Achter.

SN/APA (AFP/Archiv)/STR Thomas belegte Platz 13 im Einzelfahren