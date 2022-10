Trailrunning-Festival: Pinzgauer Duell Hollaus gegen Innerhofer

Der Triathlet geht mit Respekt in den zweitägigen Kombi-Bewerb aus Festungstrail und Gaisbergtrail. Hans-Peter Innerhofer verteidigt seinen Vorjahressieg.

13 Kilometer mit 480 Höhenmetern über Mönchsberg und Festungsberg am Samstag, 23,8 Kilometer und 1344 Höhenmeter über Kapuzinerberg und Gaisberg am Sonntag: Es gäbe sicher gemütlichere Arten, Salzburg zu besichtigen als beim "Amadeus Trail" des Salzburger Trailrunning Festivals. Zwei, die solche Distanzen aber durchaus gewohnt sind, duellieren sich an diesem Wochenende um den prestigeträchtigen Sieg bei der Veranstaltung.

Hans-Peter Innerhofer vom LC Oberpinzgau ist als Vorjahressieger der Favorit, sein Herausforderer und Pinzgauer Landsmann Lukas Hollaus zeigt Respekt: "Ich ...