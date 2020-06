Dominique Heinrich ist der schnellste Spieler und ein Leader des EC Red Bull Salzburg. In der "einzigartigen" Akademie in Liefering beweist er warum.

Am Donnerstag hat der EC Red Bull Salzburg einen Schritt Richtung Normalität gemacht. Erstmals durften die Spieler wieder auf das Eis. Noch kein Teamtraining, aber Eislaufen ist wieder möglich. Eine Eisfläche in der Akademie in Liefering ist präpariert, die andere ...