Teresa Stadlober ist als Einzelkämpferin Weltklasse. Im Training auf den Skirollern gewährt sie Einblicke, was es dafür im Langlauf alles braucht.

Teresa Stadlober ist allein auf weiter Flur. Sowohl als Österreicherin in der Langlauf-Weltspitze als auch im Training, wenn sie oft einsam ihre Runden zieht. Nicht aber an diesem regnerischen Tag auf der Skiroller-Strecke in Ramsau am Dachstein, unweit ihrer Heimat ...