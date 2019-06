Trainingsbestzeit von Ferrari-Pilot Leclerc in Montreal

Die beiden Ferrari-Piloten haben sich im zweiten Freien Training für den Formel-1-Grand-Prix von Kanada an die Spitze gesetzt. Charles Leclerc erzielte am Freitag in Montreal 0,074 Sekunden vor seinem Teamkollegen Sebastian Vettel Tagesbestzeit. Am Vormittag waren die Mercedes-"Silberpfeile" von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas klar schneller gewesen. Am Nachmittag hatte Hamilton einen Unfall.

SN/APA (AFP/Getty)/Mark Thompson Weltmeister Hamilton war der Schnellste