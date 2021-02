Trainingsverbot: ÖFB-Funktionären platzt der Kragen

In einem offenen Brief kritisieren Leo Windtner und seine Landesverbandspräsidenten die Bundesregierung. Es sollen endlich Perspektiven geschaffen werden, damit Amateure und Nachwuchs wieder trainieren können.

Es sei hoch an der Zeit, endlich wieder Sport im Freien zu ermöglichen: Diesen Wunsch hat die ÖFB-Führung mit Präsident Leo Windtner und seinen Landespräsidenten in einem offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie die Minister Werner Kogler (Sport) und Rudi Anschober (Gesundheit) am Freitag geäußert. Hier lesen Sie die Botschaft in vollem Wortlaut.

Wie bereits berichtet, wird an der Sportbasis der Unmut immer größer, dass nach wie vor Trainingsverbot im Mannschaftssport herrscht. Ausnahmen gibt es nur für Leistungssportler.

In bemerkenswert scharfen Worten kritisieren die Funktionäre darin unter anderem, dass die Sportvertreter seit Wochen "die gleiche Warteformel" zu hören bekämen und "ständig vertröstet und ohne jedwede Perspektive hingehalten" würden. Es habe konstruktive Gespräche gegeben, nun aber stoße das Verständnis "absolut an seine Grenzen". Niemand verstehe mehr, dass Sport im Freien in Kleingruppen und mit einem negativen Testergebnis nicht möglich sein soll. Zudem erreiche der Sport auch Gesellschaftsgruppen, die sonst nicht regelmäßig getestet würden.

Die ungewisse Situation sei für Verein, Aktive und Funktionäre nicht mehr tragbar.

Die Fußball-Bosse sehen Feuer am Dach: Teilweise bis zu 30 Prozent Rückgang bei Nachwuchssportlern sei bereits jetzt zu verzeichnen. Der Sport verliere eine ganze Generation. "Die ersten irreparablen Schäden sind bereits entstanden, weil der Sport offensichtlich bei unseren Politikern nicht jenen Stellenwert genießt, den er verdient", schließen die deutlich verstimmten ÖFB-Bosse.

Spielergewerkschaft: "Regierung ignoriert uns"

Ein Appell nach einer sicheren Rückkehr von Amateuren und Nachwuchsspielern auf die Sportplätze kommt auch von der Fußballergewerkschaft VdF. Es sei nicht nachvollziehbar, warum Schüler nicht mit ihrem Testergebnis aus der Schule am selben Tag zum Training bei ihrem Verein gehen könnten. Oliver Prudlo, der stellvertretende Vorsitzende der VdF, meint: "Sämtliche Bemühungen und Konzepte seitens Sport Austria und des ÖFB werden von der Bundesregierung mehr oder weniger ignoriert."